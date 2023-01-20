إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم في محافظة جرش

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم في محافظة جرش، حيث نقلوا إلى مستشفى جرش الحكومي، وفق مدير المستشفى صادق العتوم، الجمعة.

وقال مصدر امني إن حادث التصادم وقع بين مركبتين على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة عمّان بمحافظة جرش ومحافظة إربد.