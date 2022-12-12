"المجــد" تتوقف عن الصدور حتى مطلع العام المقبل 2023
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جرينتش+2 02:08
متى سنزيل النقطة عن الــ (غ) ؟؟
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