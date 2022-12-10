“المجــد” تتوقف عن الصدور حتى مطلع العام المقبل 2023

لأسباب خاصة وضاغطة لا لزوم لطرحها وشرحها، تُمسك “المجــد” عن الصدور خلال ما تبقى من أيام هذا العام 2022، وتأمل أسرة تحريرها إستئناف مشوار الصدور مجدداً، عند مطالع العام المقبل 2023 باذن الله.. وكل عام وأنتم بخير

مشاركة 0 مشاركة مشاركة