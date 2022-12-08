لا تمديد لاعتراضات المنح والقروض، ورابط خاص للتقارير الطبية

الخامس خلال 24 ساعة.. استشهاد الفتى ضياء الريماوي من بلدة بيت ريما برصاص العدو قرب قرية عابود شمال غرب رام الله
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جرينتش+2 11:57
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