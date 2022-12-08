لا تمديد لاعتراضات المنح والقروض، ورابط خاص للتقارير الطبية

أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، عن ملاحظتين هامتين فيما يتعلق بطلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية لطلبة الجامعات.

وأكد على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة للطلبة أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية سيكون في تمام الساعة الـ12 مساء يوم بعد غد السبت، مشددا على أنه لن يكون هنالك أي تمديد.

وأشار إلى أنه وبناء على الملاحظات التي وردت إلى الوزارة وحرصا على مصلحة الطلبة ونظرا لكون استصدار التقارير الطبية من اللجان اللوائية الطبية يحتاج إلى وقت، فسيتم اعتبارا من صباح يوم الأحد فتح رابط خاص لتقديم الحالات الإنسانية الطبية فقط وتحميل التقارير الطبية الصادرة عن اللجان اللوائية الطبية في وزارة الصحة.