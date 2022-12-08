الخامس خلال 24 ساعة.. استشهاد الفتى ضياء الريماوي من بلدة بيت ريما برصاص العدو قرب قرية عابود شمال غرب رام الله
أهم العناوين
جرينتش+2 11:57
قراءة تقريبية في فرص الفرق المشاركة في دور الثمانية للفوز بكأس العالم.. وعلى رأسها البرازيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني