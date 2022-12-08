استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين
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رُزق بابنه “ريان”.. محمد عساف يطرح اغنية “أنا استاهل”/ فيديو
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