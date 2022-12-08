رُزق بابنه “ريان”.. محمد عساف يطرح اغنية “أنا استاهل”/ فيديو

يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلا غنائيا ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري في أحد الفنادق الكبري بالأردن ليجدد نشاطه الفني.

ومن المفترض أن يقدم محمد عساف خلال حفله الغنائي المقبل، باقة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم أغنية “ما وحشاناك” ، “ أنا استاهل” وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وعلى جانب آخر، طرح النجم الفلسطيني محمد عساف مؤخرا أغنية “أنا استاهل” وذلك علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكان المطرب الفلسطيني محمد عساف قد رزق في وقت سابق بمولوده الأول “ريان” من زوجته ريم عودة.

وكتب محمد عساف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا”.

وأضاف محمد عساف: “الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسأل الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين”.

وكشف الفنان الفلسطيني، محمد عساف، قصة زواجه للمرة الأولى، وكيف تعرف على ريم عودة زوجته وما فعله عند رؤيتها للمرة الأولى.

وأوضح محمد عساف أنه التقى بها مصادفة دون ترتيب خلال رحلة له في لندن، ولكنه شعر بالانجذاب نحوها منذ اللحظة الأولى وطلب منها التقاط الصور معًا ومصافحتها فور رؤيتها.

وأشار محمد عساف في لقاء تلفزيوني له أنه بعد رؤيتها للمرة الأولى بحث عنها واستطاع الوصول إليها، وبدأت المحادثات العادية بينهما دون أن يتطرق الأمر للحديث عن الزواج لكنه شعر بالحب نحوها بعد فترة.