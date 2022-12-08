أجواء لطيفة الحرارة باغلب المناطق اليوم الخميس وحتى الأحد

تكون الأجواء اليوم الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع ان تتأثر المناطق الشرقية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط زخات من المطر على فترات في أجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث تسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) مئوية؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يومي السبت والاحد، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18- 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الأغوار الشمالية 23- 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 24 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.

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