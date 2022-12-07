دمشق ترفض طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان وتعتزم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
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رونالدو ينفي انتقاله الى نادي النصر السعودي
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