استشهاد الشبان طارق الدمج وصدقي زكارنة وعطا شلبي برصاص العدو خلال اشتباكات فجر اليوم الخميس بمخيم جنين
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  اتحاد الكتاب الفلسطينيين- الكرمل 48 يطلق رواية “مريم/مريام” للأسير كميل أبو حنيش
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