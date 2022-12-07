أجواء مائلة للبرودة اليوم الاربعاء بأغلب المناطق ولطيفة غدًا

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتسجل درجات الحرارة الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19- 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الأغوار الشمالية 24- 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 16، وفي البحر الميت وخليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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