دمشق ترفض طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان وتعتزم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:26
أجواء مائلة للبرودة اليوم الاربعاء بأغلب المناطق ولطيفة غدًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني