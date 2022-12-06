دمشق ترفض طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان وتعتزم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة

أنطاكيا – سبوتنيك

أعلن عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، أن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن سوريا تعتزم تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.

وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إن “دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد وتنوي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التركية”.

وأشار ميري أوغلو إلى أن “تركيا وقعت في مواجهة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودمشق بسبب حزب العمال الكردستاني/قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها في عام 2023”.

يذكر أن أوغلو، أكد في وقت سابق لوكالة “سبوتنيك”، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.