المنتخب المغربي يحقق إنجازا عربيا تاريخيا ويتأهل لربع النهائي

حسم المنتخب المغربي الصعود لدور الـ8 بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 خلال دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويعد فوز المغرب تاريخيًا كأول منتخب عربي يصل لدور الـ8 في المونديال.

وأنهى حكم اللقاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتتجه لركلات الترجيح التي حسمها “أسود الأطلس” بنتيجة 3-0؛ ليتأهل لأول مرة في تاريخه لربع نهائي كأس العالم.

بهذا الفوز يتأهل أسود أطلس لموقعة البحث عن نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد الثمامة القطري مواجهة المغرب بربع النهائي.