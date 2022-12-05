تتساقط كالذباب.. مقاتلات روسية تُسقط اليوم طائرتين من طراز “سو 25″ و”ميغ 29” ومروحيتين و10 مُسيّرات أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو 25″ و”ميغ 29” ومروحيتين من طراز “مي 8″، بالإضافة إلى إسقاط 10 طائرات من دون طيار، خلال اليوم.

وأسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز “سو 25″ وميغ 29” في الجو خلال النهار، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتي هليكوبتر من طراز “مي 8”.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أن “مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة “سو 25” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو بالقرب من قرية يوريفكا وأسقطت طائرة “ميغ 29″ أوكرانية في منطقة زفيريفو بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فقد دمرت الدفاعات الجوية الروسية أيضا مروحيتين أوكرانيتين من طراز “مي 8” ودمرت أيضا 10 طائرات بلا طيار ومنظومتين من طراز “هيمارس”.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية دمرت منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة 339 مقاتلة أوكرانية و180 مروحية و2628 طائرة بلا طيار و391 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و6996 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و910 قاذفات صواريخ متعددة و3657 مدفع ومدفع هاون ميداني، بالإضافة إلى 7477 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

إعلان حالة التأهب الجوي بمعظم أراضي أوكرانيا

وقد أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في معظم المناطق مع سماع دوي انفجارات وحدوث انقطاعات للكهرباء فيها بعد ظهر اليوم الاثنين.

وتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن “عدة موجات من الضربات الصاروخية” استهدفت البلاد، حيث تم تسجيل عمل الدفاعات الجوية والطيران في 7 مناطق على الأقل، بما فيها نيكولايف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا.

كما وردت معلومات عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومقاطعات زابوروجيه وكيروفوغراد وأوديسا وبولتافا وفينيتسا وتشيركاسي. جزء من الانفجارات هو عمل دفاع جوي.

وأفادت تقارير عن انقطاع الكهرباء في مقاطعة سومي بشمال البلاد بشكل كامل، فيما تشهد عدد من المقاطعات الأخرى منها فينيتسا وكرفوي روغ وأوديسا انقطاعات جزئية.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.