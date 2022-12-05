اعتقال نجل بسام السعدي في جنين وآخرين بمدن الضفة الغربية

الضفة المحتلة – شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، فجر اليوم الاثنين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال باسم محمد الزهور، ومعين محمد الزهور، وبكر عوني الزهور، ومطيع محمد الزهور وحمزة حسين الزهور بعد اقتحام منازلهم والاعتداء عليهم، ومحمد إبراهيم ارزيقات من بلدة تفوح، وشادي قدر مسلم أبو كرش من السموع.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الأسرى المحررين يزن مناع بعد استشهاد شقيقه عمر مناع، وعدي أبو نصار، ومعاذ أبو نصار، من مخيم الدهيشة.

وفي جنين، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر يحيى السعدي نجل الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، بسام السعدي.

وفي رام الله، اعتقلت قوة من جيش الاحتلال مهدي سعيد الخواجا، وعدي عقل سرور، والأسير المحرر أمير الخواجا من بلدة نعلين، وياسر عرفات الشافعي من مدينة البيرة.