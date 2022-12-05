أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم الاثنين وحتى الخميس

عمان – تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود اجواء لطيفة في أغلب المناطق، وتكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء في شرق المملكة واجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الثلاثاء والاربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات محلية من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء يوم الخميس لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، غرب عمان 17 – 6، المرتفعات الشمالية 15 – 7، مرتفعات الشراة 16 – 6، مناطق البادية 21 – 7، مناطق السهول 19 – 8، الأغوار الشمالية 25 – 14، الأغوار الجنوبية 27 – 16، البحر الميت 26 – 15، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.