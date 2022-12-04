وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي بعد صراع مع المرض

توفى الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي، صباح اليوم الاحد، بعد صراع طويل مع المرض، وخضوعه لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية عن عمر ناهز الـ 89 عاما.

فقد أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة الإعلامي مفيد فوزي.

وكتب بكري، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى”تويتر” اليوم الأحد: “وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي مايقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان — مصطفى بكري (@BakryMP) December 4, 2022

وقد أعلنت كريمته الإعلامية، حنان مفيد فوزي، موعد صلاة الجناز، على ووالدها الإعلامي مفيد فوزي، الذي توفي صباح اليوم الأحد.

وكتبت حنان، عبر خاصة STORY بموقع إنستجرام: “بابا سافر السما عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد، الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك”.

وأضافت: “العزاء غدا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك”.