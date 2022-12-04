الخميس.. صرف بدل دعم محروقات لطلبة المنح والقروض الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أنها ستقوم بصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية، والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2021 / 2022.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أن بدل الدعم سيكون بواقع 30 دينار أردني لكل طالب عن أشهر (تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر) في الفصل الصيفي الماضي 2021 / 2022 شريطة أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الفصل الصيفي 2021 / 2022، إضافةً إلى قيامه باستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المنح الجزئية أو القروض.

ويمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية، أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من خلال الكاونتر في فروع بنك القاهرة عمان، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الموافق 7 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وستقوم الوزارة بالإعلان عن صرف باقي هذه المستحقات للطلبة المستفيدين من المنح الكاملة، إضافةً إلى باقي المخصصات المالية للطلبة المستفيدين من المنح الجزئية أو القروض، وذلك عند الانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها إضافةً إلى توافر المخصصات المالية.