اسماء رؤساء ومُقرري لجان مجلس النواب الدائمة

عمان – انتخبت لجان مجلس النواب الدائمة، خلال اجتماعات مُنفصلة عقدتها اليوم الأحد، رؤساءها ومُقرريها.

وقد ترأس الاجتماعات النائب الأول لرئيس المجلس، الدكتور أحمد الخلايلة، وبحضور النائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة، ومساعدي الرئيس النائبين الدكتور وائل رزوق وذياب المساعيد.

وقال الحيصة، في تصريح صحفي عقب الانتخابات، إنه تم التوافق على اختيار النائب المُهندس يزن شديفات رئيسًا للجنة الإدارية، والنائب امغير الهملان مُقررًا.

كما فاز برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النائب يسار الخصاونة، تم التوافق على اختيار النائب فايزة عضيبات مُقررًا.

واوضح أن رئاسة اللجنة الصحة والبيئة، فاز بها بالقرعة النائب الدكتور فراس القضاة، بعد أن تساوى بالأصوات مع زميله النائب أحمد عشا، في حين تم التوافق على اختيار النائب الدكتور هايل عياش مُقررًا.

وفيما يتعلق بلجنة الزراعة والمياه والبادية، فاز برئاستها النائب محمد العلاقمة، بينما تم التوافق على اختيار النائب محمد جرادات مُقررًا.

كما فاز برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب تمام الرياطي، فيما تم التوافق على اختيار النائب سالم العمري مُقررًا.

وبشأن لجنة الطاقة والثروة المعدنية، تم التوافق على اختيار النائب المُهندس طلال النسور رئيسًا لها، والنائب عبد الله عواد مُقررًا.

وفيما يخص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فقد تم التوافق على اختيار النائب بسام الفايز رئيسًا، والنائب عبدالله أبو زيد مُقررًا.

وفاز برئاسة لجنة فلسطين النائب الدكتور فايز بصبوص، فيما تم التوافق على اختيار النائب الدكتور توفيق المراعية مُقررًا.

وبخصوص لجنة التعليم والشباب، أشار الحيصة إلى أنه تم تأجيل انتخاب رئيسها ومُقررها إلى موعد يُحدد لاحقًا.

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