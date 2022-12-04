أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم الاحد وحتى الأربعاء

تتساقط كالذباب.. مقاتلات روسية تُسقط اليوم طائرتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29" ومروحيتين و10 مُسيّرات أوكرانية
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جرينتش+2 12:22
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