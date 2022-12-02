وسط اشتباكات مع المقاومين في نابلس..جيش العدو يجرح شاباً ويعتقل أحمد الخراز من مجموعات “عرين الأسود” / فيديو

نابلس المحتلة – أفادت مصادر عبرية، عن اعتقال قوات جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة مطاردا في مجموعة عرين الأسود من محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس المحتلة.

وذكرت، أن المعتقل، هو المطارد في مجموعات العرين، أحمد الخراز.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال الهلال الاحمر الفلسطيني، إنه تم نقل إصابة بجراح خطيرة جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر، إلى مستشفى رفيديا بنابلس صباح اليوم.

وقد حاصرت قوات جيش الاحتلال، منزلا بالقرب من مدرسة ظافر المصري في نابلس.

وأفادت، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال في منطقة فطاير بنابلس بعبوة ناسفة خلال انسحابها من المدينة.

وقال والد المطارد أحمد الخراز الذي اعتقاله قوات الاحتلال صباح اليوم من محيط البلدة القديمة في نابلس، إن قوات الاحتلال اعتدت على كافة أفراد العائلة خلال اقتحامها المنزل.

وأضاف في لقاء مع شبكة قُدس: استيقظنا صباحا على أصوات عالية، وسرعان ما أدركنا أن الاقتحام لمنزلنا بعد نصف ساعة من دخول أحمد إليه.

وأردف:لقد اقتحموا البيت برفقة كلاب بوليسية، هاجمتني، واعتدت قوات الاحتلال على ابنتي وابنيّ وعدد من أفراد المنزل خلال الاقتحام.

وأكد، أن طريقة الاقتحام كانت وحشية وهمجية، استمرت لنحو نصف ساعة قبل اعتقال أحمد.

من جانبها، قالت والدة الخراز : “برفع راسي فيه دايما واللي عمله ما بكسر عزيمتنا وبيقوينا أكثر”.

وأضافت: “إبني بطل وبرفع راسي فيه، والحمد لله”.

تغطية صحفية: "لحظة اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة كروم عاشور في نابلس واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين". pic.twitter.com/tyWxRXhVCK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2022