اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات بالعقبة و3 مروجين كانوا برفقته

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، اليوم الجمعة، إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات قام على مدى أيام بجمع المعلومات ومراقبة أحد أخطر تجار المواد المخدرة في مدينة العقبة، وهو من يقوم بتخزين كميات كبيرة من المخدرات وتوزيعها على المروجين من أجل بيعها ونشرها بين أفراد المجتمع.

وأضاف، في بيان صحفي، أنّه في مساء الخميس جرى التأكد من حيازة ذلك الشخص لكميات كبيرة من تلك السموم، ووجوده ومجموعة من المروجين داخل منزله، إذ قامت قوة أمنية بمساندة مديرية الشرطة بمداهمتهم”.

وأوضح أنه قد ألقي القبض على التاجر الرئيسي وثلاثة مروجين كانوا برفقته، فيما جرى تفتيش المنزل وضبط 300 ألف حبة مخدرة و16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.