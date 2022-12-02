أملاً في الفوز بالانتخابات المقبلة.. أردوغان الأنتهازي يستنجد بالدول الخليجية لدعم الليرة التركية المنهارة بالعملات الاجنبية
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جرينتش+2 02:06
اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات بالعقبة و3 مروجين كانوا برفقته
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