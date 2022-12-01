وفاتان واصابتان جراء حادث تصادم على الطريق الصحراوي

توفي شخصان واصيب اثنان آخران، في حادث تصادم مركبتين على الطريق الصحراوي اليوم الخميس.

وبحسب ما أفاد مندوب غرفة عمليات إدارة السير المركزية لاذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، فقد أدى ارتكاب احد السائقين لمخالفة عدم اخذ الاحتياطات المرورية على الطريق من منطقة غرندل باتجاه الحسا الى صدم مركبة اخرى كانت مصطفة على جانب الطريق، ما ادى الى وفاة شخصين واصابة آخرين، حيث تم اخلاء الوفيات ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكما تعاملت فرق الميدان مع بلاغ بتعرض احدى المركبات لحادث تدهور على طريق المطار صباح اليوم، حيث تم رفعها عن الطريق الى اقصى اليمين دون اي اعاقة على حركة السير.

ودعت الادارات المرورية السائقين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتفقد مركباتهم لتكون جاهزة للمسير على الطرق في فصل الشتاء، مشيرة الى استمرارية العمل في الحملة المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير على الطرق.