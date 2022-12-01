قطر تستقبل الزوار من غير حاملي تذاكر المونديال بدءاً من غد الجمعة

استشهاد نعيم الزبيدي ومحمد السعدي، القياديين في سرايا القدس برصاص العدو بمخيم جنين فجر اليوم الخميس/ فيديو
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