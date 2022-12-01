قطر تستقبل الزوار من غير حاملي تذاكر المونديال بدءاً من غد الجمعة

الدوحة – تبدأ قطر اعتبارا من يوم غد الجمعة، باستقبال الزوار دون شرط حملهم لتذاكر مونديال كأس العالم 2022، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير كافة، والمهتمين من أنحاء العالم الاستمتاع بفعاليات وأجواء البطولة.

فقد أعلنت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، في بيان اليوم الخميس، أنه واعتبار من يوم غد الجمعة، سيكون باستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات المونديال، الدخول إلى قطر عبر استخدام بطاقة هَيّا التي ستكون بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر.

وأوضحت أن آلية الدخول تستوجب فقط وجود حجز فندقي، ثم التقديم عبر منصة هيا.