سفارة الإمارات في اسرائيل تدعو بن غفير لحضور حفلها بعيد الاستقلال

قالت قناة “كان” العبرية، إن السفارة الإماراتية في دولة الاحتلال وجهت دعوة لعضو “الكنيست” إيتمار بن غفير، للمشاركة في احتفال بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأشارت القناة إلى أن الاحتفال سيشارك فيه عدة شخصيات سياسية ودبلوماسية كبيرة.

وذكرت أن دعوة بن غبير للاحتفال تأتي رغم النظرة السيئة التي تحملها له أطراف دولية مختلفة، أهمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حسب وصفها.

ويعتبر المجرم بن غفير من رموز التيار “الديني الصهيوني” الذي يدعو إلى قتل العرب وطرد الفلسطينيين، ويستعد لتولي مسؤولية وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المقبلة، ويحمل معه إلى الوزارة مشاريع لزيادة قتل الفلسطينيين والتنكيل بالأسرى.