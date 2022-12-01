لكبح كراهية الشعب المصري.. دعوات إسرائيلية لتوقيع اتفاق سلام جديد مع القاهرة وايجاد وسيلة للتغلغل بالشارع المصري
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جرينتش+2 07:09
سفارة الإمارات في اسرائيل تدعو بن غفير لحضور حفلها بعيد الاستقلال
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