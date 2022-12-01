المغرب يتأهل لدور 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما

تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة الخميس.

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، مقابل 5 نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت دون أهداف.

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.

واستقبل المغرب هدفا بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك زميله الحارس ياسين بونو قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.