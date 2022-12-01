السعودية تودع المونديال بعد خسارتها أمام المكسيك

ودع المنتخب السعودي كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة من البطولة.

فقد سجلت المكسيك الهدف الأول في المباراة مع بداية الشوط الثاني عبر المهاجم هنري مارتن عند الدقيقة 47، بعد بداية فيها الكثير من التخبط لـ”الأخضر”.

وفي الوقت الذي حاولت فيه السعودية العودة للمباراة، سجل لويس تشافيز الهدف الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الوحيد للسعودية في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ودعت السعودية البطولة بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من الفوز التاريخي الذي حققته على الأرجنتين في مستهل مشوارها المونديالي.

وتأهلت بولندا برفقة الأرجنتين إلى الدور الثاني على حساب المكسيك بفارق هدف وحيد سجله سالم الدوسري وفصل الصراع بين المنتخبين.