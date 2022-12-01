التعليم العالي تعلن النقاط المحتسبة للمستفيدين من المنح والقروض/ رابط

استشهاد نعيم الزبيدي ومحمد السعدي، القياديين في سرايا القدس برصاص العدو بمخيم جنين فجر اليوم الخميس/ فيديو
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