رفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل للشهر المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية البترولية وبعد تطبيق المعادلة السعرية للمشتقات النفطية، تثبيت سعر الكاز ورفع أسعار البنزين بنوعية (90و95) والديزل لشهر كانون الأول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري، اليوم الأربعاء، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1 إلى 31 كانون الأول المقبل، حيت جرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.

وبموجب القرار، جرى رفع مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 10 فلسات والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً، ليصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون الأول 920 فلسا للتر بدلاً من 910 فلسات للتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1155 فلسا للتر.

كما تبين عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة الديزل، وفقا للأسعار العالمية، أن التكلفة الفعلية لمادة الديزل تبلغ 895 فلسا فلسا للتر، وعليه قررت اللجنة رفع سعر مادة الديزل بمقدار 35 فلسا وبذلك يصبح سعر الديزل 895 فلسا للتر بدلاً من 860 فلسا للتر.

وقررت اللجنة التسعير وبتوجيه من الحكومة، تثبيت سعر الكاز لشهر كانون الأول المقبل والإبقاء على سعره الحالي البالغ 860 فلسا للتر، علماً بأنه عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة الكاز، وفق الأسعار العالمية، تبين أن التكلفة الفعلية لمادة الكاز بلغت 880 فلسا للتر.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

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