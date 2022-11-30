التوتر يسود سجن النقب عقب اقتحام غرفة الأسير ظافر الريماوي

تسود حالة من التوتر الشديد في سجن النقب الصحراوي، بعد اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال غرفة الأسير ظافر الريماوي عم الشهيدين جواد وظافر الريماوي الذين ارتقيا يوم أمس في بلدة بيت ريما.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، أن وحدات القمع اقتادت كافة الأسرى في غرفة الأسير الريماوي إلى جهة مجهولة، بعدما نكلت بهم.

فقد نقلت قوات القمع الإسرائيلية، الليلة الماضية، الأسير ظافر الريماوي ومجموعة من رفاقه القابعين معه في سجن النقب إلى الزنازين.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات القمع اقتحمت الغرفة التي كان يتواجد بها الريماوي ورفاقه، بشكل همجي.

والريماوي هو عم الشهيدين جواد وظافر الريماوي، اللذين استشهدا صباح أمس برصاص الاحتلال في رام الله.

المصدر : شهاب