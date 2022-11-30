استشهاد الشاب محمد بدارنة واعتقال المطارَد عبد الغني حرز الله خلال اشتباكات عنيفة مع قوات العدو ببلدة يعبد/ فيديو

جنين – استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، وأصيب آخر واعتقل ثالث، عقب محاصرة منزل في بلدة يعبد جنوب غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد شاكر بدارنة متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر في البلدة.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال بلدة يعبد وحاصرت منزلًا لعائلة حرز الله، وطلبت من أحد الشبان تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب محاصرة القوات الخاصة المنزل، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان واشتباكات مسلحة مع مقاومين في المنطقة.

وبيّنت أن شابين أصيبا بجراح، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الغني حرزالله الذي حاصرته في المنزل، دون معلومات عن وضعه الصحي.

وقد أعلنت كتائب القسام عن مشاركة مقاتليها في التصدي لقوات الاحتلال، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عصر اليوم.

وقالت الكتائب، إن مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال في بلدة يعبد بصليات كثيفة من الرصاص.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب محمد توفيق بدارنة 25 عاما، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر في بلدة يعبد.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب بدارنه، عقب محاصرة أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

فيما أفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية برفقة دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الأسير المحرر عبد الغني حرز الله بعد محاصرة منزله، حيث استخدمت مركبات فلسطينية ثم دفعت بتعزيزات للمنطقة.

واعتقل شاب لم تعرف هويته بعد إصابته برصاص الاحتلال، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، وأخرى بالحجارة في المنطقة وما زالت العملية مستمرة.

فيما أفادت إذاعة الجيش الاحتلال بأن عدد من الفلسطينيين أصيبوا في تبادل لإطلاق النار بين جنود من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، خلال مهمة لاعتقال ناشط من حماس من شمال الضفة يشتبه في تنفيذه عمليات.

ومن جانبها، ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مطلوبا فلسطينيا من بلدة يعبد في جنين.

ووفقاً لموقع كيباه العبري، فقد ألقى جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك، ظهر اليوم وتحت نيران ومتفجرات، القبض على مطلوب فلسطيني في جنين .

وجاء في بيان مشترك من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” وجيش الاحتلال: “في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي في قرية يعبد، تم اعتقال المشتبه به عبد الغني حرز الله الذي سجن سابقا مرتين، ويشتبه الآن بضلوعه في نشاطات مسلحة”.

وأضاف البيان: “كما عثرت القوات عند اعتقاله على سلاح M16 وسترة و50000 شيكل يشتبه في أنها مخصصة للعمليات – خلال العملية تعرضت القوات لإطلاق نار وإلقاء عبوات دون إصابات في صفوفها”.

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن قوات الجيش قد تعرضت لإطلاق نار وعبوات ناسفة، خلال اعتقال ناشط من حماس في بلدة يعبد.

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