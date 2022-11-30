أجواء مشمسة ومعتدلة اليوم الاربعاء وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الأربعاء لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول والبادية.

ويوم غدٍ الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء بعد غد الجمعة مشمسة، ولطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 9 درجة مئوية، غرب عمان 14 – 7، المرتفعات الشمالية 13 – 8، مرتفعات الشراة 15 – 7، مناطق البادية 17 – 9، مناطق السهول 16 – 8، الأغوار الشمالية 22 – 15، الأغوار الجنوبية 26 – 17، البحر الميت 24 – 16، وفي خليج العقبة 26 – 16 درجة مئوية.