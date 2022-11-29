وزارة التربية تعلق دوام المدارس في العقبة والبادية الجنوبية

قررت مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة، الدكتورة سمية البرديني، بالتنسيق مع محافظ العقبة، تعليق الدوام في جميع المدارس الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء، نظرا لتعرض المحافظة لأمطار غزيرة.

كما قرر مدير التربية والتعليم للبادية الجنوبية، حمد الحجايا، تعليق الدوام في مناطق الاختصاص للسبب ذاته.

وأشار الناطق الإعلامي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد المساعفة، الى استمرار تفويض الوزارة لمديري التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعليق دوام المدارس، بالتنسيق مع الحكام الاداريين وحسب تطورات الحالة الجوية.