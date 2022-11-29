الأردن بحاجة لإعادة تقييم علاقاته مع إسرائيل

إستشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي في بيت ريما، ومفيد إخليل في بيت أمر خلال مواجهات مع قوات العدو اليوم
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