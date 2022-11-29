إدانة موظف بمستشفى بهدر المال العام وتغريمه 23 ألف دينار

عمَّان – ألزمت الهيئة القضائية الثَّانية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، موظفا بمستشفى حكومي بدفع مبلغ 21 ألفًا ومئة دينار قيمة اسطوانات أوكسجين تمَّ تقدير قيمتها استنادا لتقرير الخبرة.

وبحسب لائحة الحكم أعطى موظف بأحد المستشفيات الحكومية خلال جائحة كورونا عددًا من المرضى اسطوانات أوكسجين نظرا لإصابتهم بالفيروس، إلا انه لم يوثق ذلك بسجلات رسمية، ولم يعد المرضى هذه الاسطوانات بعد شفائهم الامر الذي تسبَّب بإدانته بهدر المال العام.

وغرَّمت المحكمة المُدان مبلغًا ماليًا قيمته ألفي دينار، لتصبح قيمة المبلغ المطلوب منه للدَّولة 23 ألفًا و100 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وثبت للمحكمة ارتكاب المُدان لجريمة هدر المال العام والإهمال بالواجبات الوظيفية بعد عقد جلسات القضية والاستماع لشهود النيابة العامة وشهود الدفاع.