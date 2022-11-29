أنقرة تواصل الحوار مع دمشق على مستوى أجهزة المخابرات، وتنسق مع موسكو عمليتها الجوية شمالي سوريا والعراق

موسكو – سبوتنيك.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات في الدولتين.

واضاف قالين، في تصريحات لقناة “أيهابر”: “نحن على اتصال بسوريا على مستوى مديريات المخابرات، ويناقش رئيس استخباراتنا التنسيق مع نظيره السوري في إطار احتياجاتنا”.

وأضاف المسؤول أن “الحوار مستمر لتقليل التهديدات التي تتعرض لها تركيا من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد، في شهر أغسطس/ آب، على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” الرسمية: “الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك”.

وأضاف: “يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الرئيس الأسد بل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا وشرق الفرات”.

تركيا نسقت مع روسيا العمليات الجوية

وقد اعلن إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة قد نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية شمالي سوريا والعراق.

وأضاف قالين: “تتم مناقشة هذه القضايا فيما يتعلق بخططنا لعمليات القوات الجوية. كيف دخلنا المجال الجوي في تل رفعت؟ ناقشنا هذا [مع روسيا]، ونسقنا أعمالنا. نحن نخطط ونناقش وننسق ونتصرف”.

ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشن تركيا عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات حماية الشعب (YPG) وحزب العمال الكردستاني (PKK) في شمالي سوريا والعراق.

وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، مما أثار احتمال إجراء عملية برية إضافية قريبا.. مؤكدًا “تحييد 480 إرهابيا كرديا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا”.