إستشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي في بيت ريما، ومفيد إخليل في بيت أمر خلال مواجهات مع قوات العدو اليوم
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جرينتش+2 05:12
أنقرة تواصل الحوار مع دمشق على مستوى أجهزة المخابرات، وتنسق مع موسكو عمليتها الجوية شمالي سوريا والعراق
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