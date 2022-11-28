تصدع حلف الأشرار.. المسؤولون الأوروبيون يتهمون أمريكا بـ "التكسب من الحرب بأوكرانيا، بينما دول أوروبا تعاني وتتألم"
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جرينتش+2 03:41
منتهى الخيانة.. أمن السلطة يصادر عبوات ناسفة أعدتها خلية للجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل
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