تصدع حلف الأشرار.. المسؤولون الأوروبيون يتهمون أمريكا بـ "التكسب من الحرب بأوكرانيا، بينما دول أوروبا تعاني وتتألم"
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جرينتش+2 11:56
الأمانة العامة للأحزاب العربية تجدد دعمها للمقاومة الفلسطينية
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