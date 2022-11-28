تصدع حلف الأشرار.. المسؤولون الأوروبيون يتهمون أمريكا بـ "التكسب من الحرب بأوكرانيا، بينما دول أوروبا تعاني وتتألم"
أهم العناوين
جرينتش+2 03:40
إدانة 8 موظفين في نادٍ للصُّم بجرائم الإهمال بواجباتهم الوظيفية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني