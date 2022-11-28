أجواء معتدلة باغلب المناطق اليوم الاثنين، وعدم استقرار غدًا

عمان – ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، وتتهيأ الفرصة أحيانا لتساقط زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 9، وفي مرتفعات الشراة 16 – 8، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية 25 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 20، وفي البحر الميت 27 – 19، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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