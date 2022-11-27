وقف ضخ المياه لمناطق واسعة بعمّان والزرقاء والبلقاء اليوم الاحد

تبدأ وزارة المياه والري، اعتبارا من اليوم الأحد، وقف ضخ المياه من محطتي الديسي وزي لمدة 6 أيام، بهدف إجراء صيانة وقائية سنوية مبرمجة.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة ، إن الوزارة أعلنت عن عزمها إجراء وقف مبرمج لأغراض الصيانة السنوية الدورية لمنظومة مشروع مياه الديسي يليه توقف ثان مبرمج لمحطة زي؛ مما سيؤدي لوقف ضخ المياه لمدة ٦ أيام عن عمّان، والزرقاء، والبلقاء، طيلة فترة الصيانة.

وأضاف سلامة، أنّه لن يكون هناك أي تزويد للمواطنين بصهاريج المياه خلال فترة وقف الضخ إلا في المناطق التي تشهد اختلالات سواء تلوث أو غير ذلك.

وقال، إنّ أعمال الصيانة ستشمل؛ مرافق منظومة مشروع الديسي، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي الممول ضمن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية (جايكا).

ودعا، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والتحوط في كميات المياه طيلة فترة التوقف، وتفهم مثل هذه الأعمال المبرمجة الضرورية والتي تهدف إلى إدامة عمل أنظمة التزويد المائي العاملة في الأردن والتي يتم تنفيذها خلال فترة الشتاء بسبب انخفاض الطلب على المياه،

يذكر أن مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على مرافقه كافة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.

المناطق المتأثرة بوقف ضخ المياه في العاصمة عمّان: الشميساني، طبربور، عرجان، المدينة الرياضية، أم أذينة، الرابية، تلاع العلي، جبل عمان، اللويبدة، ضاحية الأمير حسن، ضاحية الأقصى، ضاحية الاستقلال، جبل النصر، المنارة، المرقب، صالحية العابد، المغيرات، قرية أبو صياح، قرى وادي السير، الرباحية، أم السماق، الروابي، البيادر، الجندويل، الكرسي، خلدا، عبدون، دير غبار، الصويفية، دابوق، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، شفا بدران، أبو نصير، صويلح، الكمالية، أبو علندا، مرج الحمام، الياسمين، البنيات، المقابلين، القويسمة، العلكومية، سحاب، نزهة سحاب، أم نوارة، الذهيبات، الفيصلية، المستندة، ناعور، العبدلية، خشافية الدبايبة، الجويدة، خريبة السوق، جبل الزهور، اليادودة، الحاتمية، اللبن (الطنيب، إسكان الرحمانية)، النقيرة، البويضة، أم بطمة، ضاحية الحاج حسن، القسطل، لواء الجيزة.

المناطق المتأثرة بوقف ضخ المياه داخل محافظة البلقاء في 1 – 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، في السلط، البحيرة، البقعان، منطقة الدفاع المدني، سوادا السفلي، الصوانية، وادي شعيب، العامرية، نقب الدبور، وادي الشجرة، البطين، المغاريب، السرو، سجن السلط، الرميمين، الرويسات، الوسية، الأشرفية، قضاء العارضة، ميسرة، خشفة، سوميا، عليقون، لواء عين الباشا، حي قتيبة، حي الأمير علي، أم عليقة، إسكان الفروسية، إسكان المهندسين، الجير والطوب، موبص العالي، شمال عين الباشا، أم نجاصة، سلحوب، السليحي، المدورة، الرمان، مخيم البقعة (منطقة نابلس)، مناطق الفحيص وماحص ، الهاشمية، حي الراهبات، قصور الهاشمية، دابوق/خلف كوزمو، بلد الفحيص، نادي ماحص العلوي.

المناطق المتأثرة بوقف ضخ المياه داخل محافظة الزرقاء: إسكان النقب، إسكان المعلمين، إسكان الأمير هاشم، حي الفاخورة.