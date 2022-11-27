غشاشون.. ضبط 70 مخالفة لمتاجر أعلنت عن “تخفيضات وهمية”

ضبطت كوادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال الأسبوع الماضي 70 مخالفة لمحال تجارية أعلنت عن “عروض وتخفيضات وهمية” خلال موسم التنزيلات في الأسواق، وفقا للناطق باسم الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي، لـقناة “المملكة”، إنّ محال تجارية “لم تلتزم بأحكام التنزيلات”، حيث يجب على أي محل تجاري عن إعلان الأسعار والتخفيضات وضع الأسعار للمستهلك.

وأضاف، أن الوزارة كثفت عمليات الرقابة على كافة الأسواق بالتزامن مع “الجمعة البيضاء”، وهي الفترة التي تعلن بها المحال التجارية تخفيض أسعار البيع.

وأكّد، أن الدور الرقابي أساسي في عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث تقوم كودار الوزارة بجولات دوري يوميا للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة وخاصة التحقق من صحة العروض والتنزيلات التي تعلن.

وأشار، إلى أن كوادر الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية في حال ضبط أي مخالفة؛ استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يحظر أي ممارسات من شأنها الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع أو الخدمات أو الإعلان عن تنزيلات عن أسعار دون تحديد المدة أو تجاوز المدة المحددة أو الإعلان عن تنزيلات وعدم توفير السلعة المشمولة بالتخفيضات من قبل المحال التجارية.

“العقوبات حسب قانون وزارة الصناعة والتجارة تتراوح بين 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار لكل من يخالف أحكاما متعلقة بالعروض والتنزيلات ووأحكاما تصل بالحبس لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى مدة سنة”، وفقا للبرماوي.

وأكّد البرماوي، أن العروض والتنزيلات متاحة لكل محل تجاري، وعليه أن يعلن عن أي تخفضيات أو تنزيلات عن الأسعار طيلة أشهر السنة شريطة أن يعلن عن موعد تلك التنزيلات من إلى وأن تكون السلعة متوفرة و أن تكون التخفيضات والعروض حقيقية ويلتزم بها.

وبين، أن أغلب المحال التجارية تلتزم بما تعلن عنه من عروض وتخفيضات، حيث إنّ الدور الرقابي للوزارة يعزز الالتزام، كما يتم إحالة أي تاجر يخالف أحكام العروض والتنزيلات إلى القضاء.