الشعوب العربية ترفض التطبيع.. مشجع سعودي "يهين" صحفياً إسرائيلياً يغطي أخبار كأس العالم في قطر/ شاهدوا
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غشاشون.. ضبط 70 مخالفة لمتاجر أعلنت عن “تخفيضات وهمية”
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