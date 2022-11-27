ضبط 10 آلاف حبة كبتاجون في شاحنة على معبر حدود جابر

ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، 10 آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من مادة الكريستال المخدر.

وقالت دائرة الجمارك الأردنية، في بيان اليوم الأحد، إن شاحنة فارغة قادمة من سوريا وتحمل لوحة عربية ويقودها سائق من جنسية عربية، وصلت حدود جابر وبتفتيش الشاحنة عثر داخل غرفة السائق على كروزين دخان تم إخفاؤهما بطريقة سرية كما تم تفقد ما بداخلهما ليتم العثور على الحبوب والمواد المخدرة.

وأضافت أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحة أن كوادر الجمارك الأردنية تعمل على الدوام جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية على الحدود لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب وخصوصا المخدرات لما لها من تأثير مباشر على صحة وعقل الإنسان وبحاجة إلى جهود وطنية مشتركة.