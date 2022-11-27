سلطان الطرب يطلق اغنية جديدة بعنوان “بيتكلّم عليّا”/ فيديو

طرح سلطان الطرب جورج وسوف أغنيته الجديدة بعنوان “بيتكلّم عليّا” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”.

أغنية “بيتكلم عليا” من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب، إنتاج رودولف جبر.

وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وجاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

كما احتوت الأغنية الجديدة على مفاجأة مميّزة بتضمينها مقاطع من أغنيتيْ “ولاد الحلال” للفنّانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائريّة، و”أيّ دمعة حزن” للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وبهذه الخطوة يقوم الوسّوف بلفتة إلى كلاسيكيات الغناء العربيّ وإيصالها مجدّدا إلى جيل الشباب خاصة، وأن معاني الأغنيتين تتوافق وكلمات الأغنية الجديدة “بيتكلّم عليّا”.

ويقول مطلع الأغنية:

“بيتكلّم عليا… بيقول فيا وفيا .. وأنا عمري ما جبت سيرته غير بخير

ده اللي ما عمريش جرحته … سايبه يغلط براحته .. مع إني أقدر أقول حاجات كتير”