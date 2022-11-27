إستباقاً لعملية برية تركية.. أمريكا تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لقوات (قسد) الكردية العميلة في شمال وشرق سوريا
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سلطان الطرب يطلق اغنية جديدة بعنوان “بيتكلّم عليّا”/ فيديو
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