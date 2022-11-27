أجواء باردة نسبيًا اليوم الاحد بأغلب المناطق وعدم استقرار الثلاثاء



عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بما فيها العقبة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 13 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 8، وفي مرتفعات الشراة 13 – 7، وفي مناطق البادية 19 – 11، وفي مناطق السهول 16 – 12، وفي الأغوار الشمالية 25 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 19، وفي البحر الميت 25 – 17، وفي خليج العقبة 26 – 17 درجة مئوية.

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