وفقاً لوكالة سبوتنيك.. قصف قاعدة للإحتلال الأمريكي بريف الحسكة السوري بثلاث قذائف صاروخية من موقع قريب منها
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جرينتش+2 11:13
وفقاً لوكالة سبوتنيك.. قصف قاعدة للإحتلال الأمريكي بريف الحسكة السوري بثلاث قذائف صاروخية من موقع قريب منها
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