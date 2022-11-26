المياه: 624 الف متر مكعب خزنتها السدود خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعلنت وزارة المياه والري، إن كميات المياه التي خزنتها السدود بحسب إحصائيات سلطة وادي الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 624,5 ألف متر مكعب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن الكميات توزعت على سدود الوحدة 104 آلاف متر مكعب، ووادي العرب 9 آلاف، وزقلاب 13,9 ألف، وكفرنجة 44,8 ألف، والملك طلال 337,8 ألف، ووادي شعيب 35,4 ألف والكفرين 78,6 ألف متر مكعب.

وأضافت انه لم تسجل سدود الجنوب زرقاء ماعين والوالة والموجب والتنور واللجون والكرك دخول أية كميات مياه من الأمطار، موضحة أن نسبة التخزين في السدود حاليا 27,150 مليون م3 بنسبة تخزين 9,7 بالمئة من الطاقة الكلية للسدود البالغة 280,759 مليون متر مكعب.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم الأمطار التي هطلت من بداية الموسم بلغ نحو 1,151 مليار متر مكعب من المعدل السنوي العام، أي ما نسبته 14,1 بالمئة من المعدل السنوي البالغ 8,1 مليار متر مكعب سنويا، وأن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عجلون 33,8 ملم.

وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها، سجل في العاصمة معدل 11,9 ملم، البلقاء 16,8 ملم، مأدبا 10,3 ملم، الزرقاء 4 ملم، جرش 11,3 ملم، المفرق 6,1 ملم، اربد 9,1 ملم، عجلون 25,4 ملم، الكرك 0,8 ملم، الطفيلة 2,2 ملم، العقبة 0,3 ملم، ومعان 0,3 ملم.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الاستفادة من الهطولات المطرية، وتخزينها في جميع المرافق المتاحة، للاستفادة منها في الاستخدامات كافة بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الأمن المائي الوطني، وعدم إلقاء المخلفات والنفايات في مجاري الأودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية وضمان عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي.

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