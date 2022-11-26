"ميدل إيست آي": تفاقم الخلاف بين السيسي وقادة الجيش الرافضين لتقليص سيطرتهم على المؤسسات الاقتصادية
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المياه: 624 الف متر مكعب خزنتها السدود خلال الـ 24 ساعة الماضية
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