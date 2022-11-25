ضبط 294 شخصاً في 150 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة

عمان – تابعت إدارة مكافحة المخدرات، عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة وبتوجيهات من القيادات الأمنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 17 ولغاية 23 تشرين الثاني الحالي، تم التعامل مع 150 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 294 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وأكّد، أنّه ضُبط خلال تلك القضايا 210 كغم من مادة الحشيش المخدرة، ومليوني حبة كبتاجون مخدرة وأربعة آلاف حبة مخدرة، و 600 غرام من مادة الكريستال المخدرة، ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا المخدرة ومجموعة أسلحة نارية.

وعلى الصعيد العلاجي، بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات هذا الأسبوع 18 حالة ما بين دخول ومراجع.

وفي ذات السياق، نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 50 نشاطاً توعوياً لهذا الأسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة.

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار، وتسخر لذلك كافة الإمكانيات .

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