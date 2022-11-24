لافرينتييف: روسيا تأمل أن تتخلى تركيا عن العملية في سوريا، ونحن على إستعداد لتنظيم لقاء بين الاسد وأردوغان

رداً على عملية القدس.. إسرائيل تتجه للانتقام من حركة حماس بغزة، تجنباً لانهيار السلطة حال تصعيد إجراءات القمع بالضفة
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جرينتش+2 12:07
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