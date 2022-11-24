طقس غير مستقر اليوم الخميس، ومنخفض جوي غدًا حتى الأحد

رداً على عملية القدس.. إسرائيل تتجه للانتقام من حركة حماس بغزة، تجنباً لانهيار السلطة حال تصعيد إجراءات القمع بالضفة
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