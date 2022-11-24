طقس غير مستقر اليوم الخميس، ومنخفض جوي غدًا حتى الأحد

تسود الأجواء اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار، مصحوبة بانخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة.

ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة قد تكون غزيرة أثناء النهار لفترة محدودة ويصحبها الرعد احيانا خاصة في أجزاء من شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى غربية تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة غدا الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها؛ وتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة في مناطق عدة من المملكة، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وبعد غد السبت تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجة مئوية، غرب عمان 17 – 8، المرتفعات الشمالية 15 – 7، مرتفعات الشراة 16 – 6، مناطق البادية 22 – 9، مناطق السهول 19 – 9، الأغوار الشمالية 27 – 17، الأغوار الجنوبية 29 – 19، البحر الميت 28 – 17، وخليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.