رغم أنهم أدمنوا العمالة لأمريكا والعمل لصالحها ضد بلدانهم.. قيادي في منظمة "قسد" الكردية يتهم أمريكا ببيعهم لتركيا
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جرينتش+2 06:08
رغم أنهم أدمنوا العمالة لأمريكا والعمل لصالحها ضد بلدانهم.. قيادي في منظمة “قسد” الكردية يتهم أمريكا ببيعهم لتركيا
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